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В США заявили об ответственности РФ за химатаки в Сирии

Пятница, 18 мая 2018, 06:52

Госдеп США выступил с осуждением использования химического оружия в Сирии и возложил ответсвенность за это на Россию.

Об этом идет речь в заявлении Госдепартамента США в связи с публикацией отчета ОЗХО.

В Госдепе отметили, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химического вооружия в сирийском  Идлибе.

"Страдания, которые были нанесены сирийскому народу режимом Асада и его иранскими и российскими сторонниками, являются отвратительными. Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она будет гарантировать уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за продолжение его использования там", - говорится в заявлении.

Согласно отчету Миссии по установлению фактов ОЗХО, 4 февралая в районе Аль-Талил города Саракиб в провинции Идлиб была произведена химатака. Миссия определила, что на город были сброшены бочки с хлорином.

Мисия по установлению фактов не определяет ответственных за нападение.

В Госдепе напомнили, что в Совете Безопасности ООН Россия пять раз наложила вето на восстановление совместного механизма, который был единственным беспристрастным и независимым органом с полномочиями определения ответственности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcияСША
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