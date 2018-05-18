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Китай запропонував США пакет заходів зі скорочення торгового дефіциту

П'ятниця, 18 травня 2018, 07:32

Китай запропонував президенту США Дональду Трампу пакет заходів, які скоротили б дефіцит в двосторонній торгівлі на 200 млрд доларів на рік.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Пропозиція була зроблена під час дводенних переговорів делегацій двох країн у Вашингтоні у зв'язку із запропонованими митами на товари з Китаю. Як визначалася підсумкова сума, поки залишається неясним.

За словами джерела, одним з головних бенефіціарів цього пакета заходів може стати американська компанія Boeing, яка на даний момент продає близько чверті своїх літаків китайським клієнтам.

Інше джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що пакет може включати в себе скасування вже існуючих китайських мит на суму близько 4 млрд доларів на американські сільськогосподарські продукти, включаючи фрукти, горіхи, свинину, вино і сорго.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав владу Китаю, "покінчити з нечесною торгівлею", відмовившись від торгових бар'єрів. За його словами, США щорічно втрачають до 500 млрд доларів на торгівлі з Китаєм

Нагадаємо, США підготували нові мита на товари з Китаю, відреагувавши на протекціоністську політику Пекіна.

У свою чергу Китай підготував перелік заходів у выдповыдь, які торкнуться близько 40% американського імпорту. Зокрема, мита можуть бути підняті на продукти харчування, автомобілі та літаки.

Теми: КитайСШАторгівля
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