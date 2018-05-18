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Китай предложил США пакет мер по сокращению торгового дефицита

Пятница, 18 мая 2018, 07:32

Китай предложил президенту США Дональду Трампу пакет мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Предложение было сделано во время двухдневных переговоров делегаций двух стран в Вашингтоне в связи с предложенными пошлинами на товары из Китая. Как определялась итоговая сумма, пока остается неясным.

По словам источника, одним из главных бенефициаров этого пакета мер может стать американская компания Boeing, которая на данный момент продает около четверти своих самолетов китайским клиентам.

Другой источник, знакомый с переговорами, сказал, что пакет может включать в себя отмену уже существующих китайских пошлин на сумму около 4 млрд долларов на американские сельскохозяйственные продукты, включая фрукты, орехи, свинину, вино и сорго.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Китая,  "покончить с нечестной торговлей", отказавшись от торговых барьеров. По его словам, США ежегодно теряют до 500 млрд долларов на торговле с Китаем

Напомним, США подготовили новые пошлины на товары из Китая, отреагировав на протекционистскую политику Пекина.

В свою очередь Китай подготовил перечень ответных мероприятий, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Темы: КитайСШАторговля
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