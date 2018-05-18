Бойовики вночі обстріляли Троїцьке з артилерії, загинули цивільні

На Донбасі терористи обстріляли з важкої артилерії житлові квартали Троїцького, загинули мирні жителі.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Сьогодні, 18 травня, близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги.