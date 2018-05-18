Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли гражданские

На Донбассе террористы обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Троицкого, погибли мирные жители.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.