Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли гражданские

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Пятница, 18 мая 2018, 07:42

На Донбассе террористы обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Троицкого, погибли мирные жители.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Темы: Донбасс боевые действия
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