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В Україні опівдні – хвилина мовчання, у Торонто здіймуть кримськотатарський прапор

П'ятниця, 18 травня 2018, 10:33

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав о 12:00 у п’ятницю 18 травня, вшанувати хвилиною мовчання жертв депортації кримських татар 1944 року.

"Сьогодні всі наші співвітчизники й друзі у всьому світі відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та день пам’яті жертв депортації з Криму у 1944 році", – заявив він, відкриваючи засідання парламенту.

"74 роки тому радянська імперія почала репресії проти цілого народу: за добу сотні тисяч родин кримських татар були насильно виселені та депортовані з Криму. Лише з проголошенням незалежності України кримські татари отримали право вільно і гідно жити на землі своїх прабатьків у Криму", – зазначив спікер.

"Але сьогодні знов російські окупанти розгорнули терор і репресії проти кримських татар та українці у Криму. Вже 5-й рік український Крим задихається у новітній російській окупації", – сказав Парубій.

Він звернувся до кримських татар: "Дорогі наші співвітчизники, дорогі мешканці Криму, ми пам’ятаємо про вас, ми визволимо Крим і повернемо вам вільне та щасливе життя на Батьківщині"

Парубій закликав українців о 12:00 долучитися до всеукраїнської хвилини мовчання для вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у 1944 році. "Ми в парламенті теж о 12-й годині вшануємо хвилиною мовчання усіх депортованих", – сказав він.

А в найбільшому місті Канади Торонто опівдні за місцевим часом біля будівлі мерії вперше піднімуть кримськотатарський прапор.

Заплановано мітинг за участю української та кримськотатарської громад, повідомляло посольство України.в Канаді.

Очікується, що на церемонії будуть уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариісторіяВерховна РадаанексіяКанада
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