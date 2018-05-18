В Украине в полдень – минута молчания, в Торонто поднимут крымскотатарский флаг

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Пятница, 18 мая 2018, 10:33

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал в 12:00 в пятницу, 18 мая, почтить минутой молчания жертв депортации крымских татар 1944 года.

"Сегодня все наши соотечественники и друзья во всем мире отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и день памяти жертв депортации из Крыма в 1944 году", – заявил он, открывая заседание парламента.

"74 года назад советская империя начала репрессии против целого народа: за сутки сотни тысяч семей крымских татар были насильно выселены и депортированы из Крыма. Только с провозглашением независимости Украины крымские татары получили право свободно и достойно жить на земле своих прародителей в Крыму", – отметил спикер.

"Но сегодня опять российские оккупанты развернули террор и репрессии против крымских татар и украинцев в Крыму. Уже 5-й год украинский Крым задыхается в новейшей российской оккупации", – сказал Парубий.

Он обратился к крымским татарам: "Дорогие наши соотечественники, дорогие жители Крыма, мы помним о вас, мы освободим Крым и вернем вам свободную и счастливую жизнь на Родине".

Парубий призвал украинцев в 12:00 присоединиться ко всеукраинской минуте молчания для почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в 1944 году. "Мы в парламенте тоже в 12 часов почтим минутой молчания всех депортированных", – сказал он.

А в крупнейшем городе Канады Торонто в полдень по местному времени у здания мэрии впервые поднимут крымскотатарский флаг.

Запланирован митинг с участием украинского и крымскотатарского общин, сообщало посольство Украины в Канаде.



Ожидается, что на церемонии будут уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Алена Рощенко, УП
Темы: крымские татары история Верховная Рада аннексия Канада
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