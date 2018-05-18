В Украине в полдень – минута молчания, в Торонто поднимут крымскотатарский флаг

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал в 12:00 в пятницу, 18 мая, почтить минутой молчания жертв депортации крымских татар 1944 года.



"Сегодня все наши соотечественники и друзья во всем мире отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и день памяти жертв депортации из Крыма в 1944 году", – заявил он, открывая заседание парламента.



"74 года назад советская империя начала репрессии против целого народа: за сутки сотни тысяч семей крымских татар были насильно выселены и депортированы из Крыма. Только с провозглашением независимости Украины крымские татары получили право свободно и достойно жить на земле своих прародителей в Крыму", – отметил спикер.



"Но сегодня опять российские оккупанты развернули террор и репрессии против крымских татар и украинцев в Крыму. Уже 5-й год украинский Крым задыхается в новейшей российской оккупации", – сказал Парубий.



Он обратился к крымским татарам: "Дорогие наши соотечественники, дорогие жители Крыма, мы помним о вас, мы освободим Крым и вернем вам свободную и счастливую жизнь на Родине".



Парубий призвал украинцев в 12:00 присоединиться ко всеукраинской минуте молчания для почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в 1944 году. "Мы в парламенте тоже в 12 часов почтим минутой молчания всех депортированных", – сказал он.

Сьогодні о 12-й годині на всій території Україні відбудеться хвилина мовчання до Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. Долучайтесь…

Якою б кривавою не була диктатура та її диктатор, вони завжди приречені на ганебний кінець.https://t.co/tFUGXwnvcP pic.twitter.com/mmu6qQZmH3 — Олександр Турчинов (@Turchynov) May 18, 2018

А в крупнейшем городе Канады Торонто в полдень по местному времени у здания мэрии впервые поднимут крымскотатарский флаг.



Запланирован митинг с участием украинского и крымскотатарского общин, сообщало посольство Украины в Канаде.





Ожидается, что на церемонии будут уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.