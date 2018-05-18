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Американський посол відмовився від виступу на форумі в Росії

П'ятниця, 18 травня 2018, 10:41

Посол США в Росії Джон Хантсман відмовився виступати на міжнародному економічному форумі в Петербурзі.

Про це стало відомо з його відеозвернення у Twitter.

"Я не братиму участь в жодній панельній дискусії, але я буду зустрічатися з якомога більшою кількістю людей, щоб обговорити подальші дії. Ігнорування наших розбіжностей (між США та Росією - УП) - це дорога в нікуди", - сказав він, відповідаючи на питання про його участь в Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За інформацією Bloomberg, ще на початку цього тижня планувалося, що Хантсман виступить з вітальною промовою на панелі форуму, в якій також бере участь російський олігарх під американськими санкціями Віктор Вексельберг.

"Ми шкодуємо, що посол не виступатиме з промовою", - сказав президент Американської торговельної палати в Росії Алексіс Родзянко, коментуючи відеозвернення Хантсмана.

За інформацією російських ЗМІ, Джон Хантсман повинен був стати першим з 2014 року американським дипломатом, який виступив на Петербурзькому економічному форумі.

Петербурзький форум буде проходити з 24 по 26 травня.

Євген Кизилов, УП

Теми: СШАРосіядипломатичні відносини
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