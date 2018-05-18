Американский посол отказался от выступления на форуме в России

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Пятница, 18 мая 2018, 10:41

Посол США в России Джон Хантсман отказался выступать на международном экономическом форуме в Петербурге.

Об этом стало известно из его видеообращения в Twitter.

"Я не буду участвовать ни в одной панельной дискуссии, но я буду встречаться с как можно большим количеством людей, чтобы обсудить дальнейшие действия. Игнорирование наших разногласий (между США и Россией - УП) – это дорога в никуда", - сказал он, отвечая на вопрос о его участии в Петербургском международном экономическом форуме.

По информации Bloomberg, еще в начале этой недели планировалось, что Хантсман выступит с приветственной речью на панели форума, в которой также участвует российский олигарх под американскими санкциями Виктор Вексельберг.

"Мы сожалеем, что посол не будет выступать с речью", — сказал президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, комментируя видеообращение Хантсмана.

По информации российских СМИ, Джон Хантсман должен был стать первым с 2014 года американским дипломатом, выступившим на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский форум будет проходить с 24 по 26 мая.

Евгений Кизилов, УП

Темы: США Росcия дипломатические отношения
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