У поліції сподіваються, що вболівальники ЛЧ не будуть "псувати свято"

У поліції Києва не очікують серйозних проблем від уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але готові реагувати на будь-які ситуації.



Про це начальник Головного управління Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



"У цілому в нас із цього приводу (можливої ​ агресії з боку вболівальників – ред.) немає якихось сигналів. Я знаю, що у британських поліцейських є практика не випускати з країни "буйних" і проблемних уболівальників", – заявив він.



"Навіть якщо будуть якісь сутички між уболівальниками, то у поліції є можливості цьому запобігати і карати винних", – заявив Крищенко.

"Що стосується наших українських уболівальників, то не думаю, що хтось із них буде псувати таке свято в країні", – додав він.



Крищенко також розповів, що з Великобританії та Іспанії приїдуть по 6 поліцейських, які будуть виконувати роль консультантів, залагоджувати можливі проблеми з уболівальниками своїх країн.



"При порушенні законів і правопорядку будуть діяти виключно наші поліцейські", – наголосив він.



Начальник київської поліції сподівається, що в іноземних гостей не виникне складнощів спілкування з українськими правоохоронцями, адже в посилених поліцейських патрулях, у фан-зонах і в цілому в центральній частині міста буде достатньо поліцейських, які володіють англійською мовою.



Крім того, до забезпечення безпеки в столиці України в ці дні буде залучено й 10 поліцейських, що володіють іспанською мовою.



На запитання, що робити іноземному вболівальнику в разі протиправних дій щодо нього, Крищенко сказав: "Я впевнений, що й англійські, й іспанські вболівальники знають, що при виникненні якоїсь проблеми варто звернутися до поліцейського".



Він додав, що знайти працівника поліції в центральній частині столиці буде нескладно, адже для забезпечення безпеки у дні Фіналу ЛЧ буде задіяно понад 10 тисяч правоохоронців.



Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом" пройде на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві 26 травня.