В полиции надеются, что болельщики ЛЧ не будут "портить праздник"

В полиции Киева не ожидают серьезных проблем от болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, но готовы реагировать на любые ситуации.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сказав в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В целом у нас по этому поводу (возможной агрессии со стороны болельщиков – ред.) нет каких-то сигналов. Я знаю, что у британских полицейских есть практика не выпускать из страны "буйных" и проблемных болельщиков", – заявил он.

"Даже если будут какие-то стычки между болельщиками, то у полиции есть возможности это предотвращать и наказывать виновных", – заявил Крищенко.

"Что касается наших украинских болельщиков, то не думаю, что кто-то из них будет портить такой праздник в стране", – добавил он.

Крищенко также рассказал, что из Великобритании и Испании приедут по 6 полицейских, которые будут выполнять роль консультантов, улаживать возможные проблемы с болельщиками своих стран.

"При нарушении законов и правопорядка будут действовать исключительно наши полицейские", – подчеркнул он.

Начальник киевской полиции надеется, что у иностранных гостей не возникнет сложностей общения с украинскими правоохранителями, так как в усиленных полицейских патрулях, в фан-зонах и в целом в центральной части города будет достаточно полицейских, владеющих английским языком.

Кроме того, к обеспечению безопасности в столице Украины в эти дни будут привлечены и 10 полицейских, владеющих испанским языком.

На вопрос, что делать иностранному болельщику в случае противоправных действий в отношении него, Крищенко сказал: "Я уверен, что и английские, и испанские болельщики знают, что при возникновении какой-то проблемы стоит обратиться к полицейскому".

Он добавил, что найти сотрудника полиции в центральной части столицы будет несложно, поскольку в обеспечении безопасности в дни Финала ЛЧ будут задействованы более 10 тысяч правоохранителей.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.