Луценко внес представление на еще одного нардепа: мешал работе СМИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Напомню, что это тот народный избранник, который в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и "Каменярі-інфо ", - пишет она.

По словам пресс-секретаря, ГПУ подозревает Пономарева в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Она рассказала, что нардеп, в частности, незаконно изъял собранные журналистом материалы и его технические средства, а также препятствовал работе представителя СМИ.

"Факт совершения народным депутатом А. Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами", - пишет пресс-секретарь.

Сарган сообщила, что это уголовное производство расследовала СБУ, а прокуратура Киева осуществляет его процессуальное руководство.

"Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины", - добавляет она.

В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.

Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым. Они ссорились из-за того, что Соболев обвинил компанию Пономарева "Агринол" в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.

После этого разговора Пономарев начал обзывать журналистов и сказал, что они якобы подсматривают за частной беседой, хотя все происходило в людном месте. Ему удалось выхватить телефоны из рук корреспондентов и положить себе в карман.

В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вернул им телефоны.