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Президент Польщі підтримав ідею миротворчої місії ООН на Донбасі

П'ятниця, 18 травня 2018, 12:14

Польща підтримує ідею направити миротворчу операцію на схід України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на засідання Ради безпеки ООН, в якій в цьому місяці головує Польща, повідомляє видання Defence24.

"Немає миру без права. Міжнародне право лишається найсильнішим знаряддям для цивілізованих народів для забезпечення довготривалого миру – миру, який спирається на довіру, норми та цінності, що взаємно поважаються" - сказав Дуда.

За його словами, незаконна анексія і окупація Криму і сепаратисти на Донбасі, яких підтримують, за його словами, "треті країни", є великим викликом не тільки для України, а й для стабільності всієї Європи.

"Польща підтримує ідею направлення Організацією об’єднаних націй операції підтримання миру на сході України. Мандат такої операції не повинен обмежуватися захистом спеціальної місії спостереження ОБСЄ, але має охоплювати весь конфліктний регіон, включаючи весь українсько-російський кордон, визнаний міжнародним співтовариством" - заявив президент Польщі.

Він додав, що міжнародне співтовариство не повинне забувати про кримськотатарську спільноту та активістів на півострові, яким загрожує небезпека.

Європейська правда

Теми: ДонбасмиротворціПольща
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