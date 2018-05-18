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Президент Польши поддержал идею миротворческой миссии ООН на Донбассе

Пятница, 18 мая 2018, 12:14

Польша поддерживает идею направить миротворческую операцию на восток Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета безопасности ООН, в котором в этом месяце председательствует Польша, сообщает издание Defence24.

"Нет мира без права. Международное право остается сильнейшим орудием для цивилизованных народов для обеспечения продолжительного мира - мира, который опирается на доверие, нормы и взаимное уважение ценностей", - сказал Дуда.

По его словам, незаконная аннексия и оккупация Крыма и сепаратисты на Донбассе, которых поддерживают, по его словам, "третьи страны" – это большой вызов не только для Украины, но и для стабильности всей Европы.

"Польша поддерживает идею направления Организацией Объединенных Наций операции поддержания мира на востоке Украины. Мандат такой операции не должен ограничиваться защитой специальной миссии наблюдения ОБСЕ, но должен охватывать весь конфликтный регион, включая всю российско-украинскую границу, признанную международным сообществом", - заявил президент Польши.

Он добавил, что международное сообщество не должно забывать о крымских татарах и активистах на полуострове, которым угрожает опасность.

Европейская правда

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Темы: ДонбассмиротворцыПольша
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