Президент Польши поддержал идею миротворческой миссии ООН на Донбассе

333 просмотра
Пятница, 18 мая 2018, 12:14

Польша поддерживает идею направить миротворческую операцию на восток Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета безопасности ООН, в котором в этом месяце председательствует Польша, сообщает издание Defence24.

"Нет мира без права. Международное право остается сильнейшим орудием для цивилизованных народов для обеспечения продолжительного мира - мира, который опирается на доверие, нормы и взаимное уважение ценностей", - сказал Дуда.

По его словам, незаконная аннексия и оккупация Крыма и сепаратисты на Донбассе, которых поддерживают, по его словам, "третьи страны" – это большой вызов не только для Украины, но и для стабильности всей Европы.

"Польша поддерживает идею направления Организацией Объединенных Наций операции поддержания мира на востоке Украины. Мандат такой операции не должен ограничиваться защитой специальной миссии наблюдения ОБСЕ, но должен охватывать весь конфликтный регион, включая всю российско-украинскую границу, признанную международным сообществом", - заявил президент Польши.

Он добавил, что международное сообщество не должно забывать о крымских татарах и активистах на полуострове, которым угрожает опасность.

Европейская правда

Темы: Донбасс миротворцы Польша
powered by lun.ua
По теме
Боевики в Троицком убили ребенка и отца 18 мая 2018, 11:32
Командующий ОС попросил Хуга убедить боевиков не стрелять 18 мая 2018, 11:11
Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли гражданские 18 мая 2018, 07:42
Все новости
Главные новости
Украина впервые проиграла России спор в ВТО
Предприниматели "повесили" на государство 56 миллиардов долгов по гарантированным кредитам
Пономарев считает, что Рада не снимет с него неприкосновенность
В "АрселорМиттал" заговорили о банкротстве
Все новости
психология

10 признаков того, что вы умнее, чем думаете о себе

еда

Сыр как таблетка долголетия