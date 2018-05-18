На Донбасі приберуть 16 блокпостів. Їх замінять поліцейські патрулі

У Донецькій та Луганській областях планують скоротити кількість блокпостів із 41 до 25 і замінити їх на піші та автопатрулі.

Про це заявив заступник Голови Націполіції, полковник поліції Костянтин Бушуєв, який координує діяльність Національної поліції в рамках проведення Операції об’єднаних сил, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, кількість блокпостів планується зменшити після 30 травня.

"Основна їх функція буде забезпечення пропускних режимів в межах зони "Безпеки". Зона "Безпеки" - це зона, яка розміщується між адміністративно-територіальними кордонами Луганської та Донецької областей і є другою лінією, яка відмежовує зону "Безпеки" та зону "Бойових дій", - пояснив Бушуєв.

Він додав, що за рахунок скорочення блокпостів буде створено 68 піших патрулів, які будуть виконувати завдання в межах населених пунктів та 38 автопатрулів, які візьмуть на себе функцію мобільних блокпостів.

Бушуєв зазначив, що відбудеться повне переформатування роботи блокпостів, що, за його словами, дозволить на більш якісному рівні забезпечити пропускний режим у зоні "Безпеки".

Крім того, він повідомив про обов'язкову спецпідготовку поліцейських, які нестимуть службу на блокпостах.

За його словами, поліція Луганщини вже розпочала роботу з тактичної підготовки співробітників, яку проводять у кожному підрозділі бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП.

Також він заявив, що усі блокпости у плановому порядку повинні бути переобладнанні.