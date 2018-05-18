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На Донбассе уберут 16 блокпостов. Их заменят полицейские патрули

Пятница, 18 мая 2018, 12:18

В Донецкой и Луганской областях планируют сократить количество блокпостов с 41 до 25 и заменить их на пешие и автопатрули.

Об этом заявил заместитель Главы Нациполиции, полковник полиции Константин Бушуев, который координирует деятельность Национальной полиции в рамках проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, количество блокпостов планируется уменьшить после 30 мая.

"Основная их функция будет обеспечение пропускных режимов в пределах зоны "Безопасности". Зона "Безопасности" - это зона, которая размещается между административно-территориальными границами Луганской и Донецкой областей и является второй линией, отделяющую зону "Безопасности" и зону "Боевых действий", - пояснил Бушуев.

Он добавил, что за счет сокращения блокпостов создадут 68 пеших патрулей, которые будут выполнять задачи в пределах населенных пунктов и 38 автопатрулей, которые возьмут на себя функцию мобильных блокпостов.

Бушуев отметил, что произойдет полное переформатирование работы блокпостов, что, по его словам, позволит на более качественном уровне обеспечить пропускной режим в зоне "Безопасности".

Кроме того, он сообщил об обязательной спецподготовке полицейских, которые будут нести службу на блокпостах.

По его словам, полиция Луганщины уже начала работу по тактической подготовке сотрудников, которую проводит в каждом подразделении бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП.

Также он заявил, что все блокпосты в плановом порядке должны быть переоборудованы.

Украинская правда
Темы: полицияЛуганская областьДонецкая областьДонбасс
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