Сергія Скрипаля виписали з лікарні

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П'ятниця, 18 травня 2018, 12:47

Колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль, який постраждав при отруєнні нервовим агентом у британському Солсбері, вийшов з лікарні.

Про це повідомляє управління охорони здоров'я регіону, передає BBC.

66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.

Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

Британські слідчі продовжують допитувати колишнього подвійного агента.

Слідчих цікавлять часті поїздки Скрипаля в Лондон, закордонні мандрівки, а також його регулярні зустрічі з передбачуваним колишнім співробітником британської спецслужби MI6 в Солсбері.

Європейська правда 

Теми: Велика Британія Росія
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