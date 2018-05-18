Сергея Скрипаля выписали из больницы

Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении в британском Солсбери, вышел из больницы.

Об этом сообщает управление здравоохранения региона, передает BBC.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Их доставили в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место.

Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку задействованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским Союзом. В Москве обвинения отрицают.

Британские следователи продолжают допрашивать бывшего двойного агента.

Следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, зарубежные путешествия, а также его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери.

Европейская правда