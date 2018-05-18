Міністерство інформаційної політики за результатами тендеру замовило у компанії "ПЕРЕХІД АУТДОР" зовнішньої реклами на 15,86 мільйонів гривень.

Про це йдеться в системі публічних закупівель ProZorro.

Угода була укладена 10 травня 2018 року.

Згідно з договором міністерство замовило на 233 дні поточного року розміщення щомісячно 350 рекламних щитів, призм, сітілайтів, лайтбоксів у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Донецькій, Луганській, Миколаївській і Херсонській областях.

Ціна розміщення реклами варіюється в залежності від місця і міста розташування в Києві:

Щит/призма коштуватиме – 67337-134441 гривень до кінця року; сітілайт – 45225,3-45236,95 гривень.

Найдорожча ціна на лайтбокси в аеропорті Бориспіль – 2 лайтбокси обійдуться міністерству в 939,773 гривні.

Найдешевше реклама коштує в областях, один щит обійдеться за 24 931 гривню.

Держсекретар міністерства Артем Біденко в коментарі Українській правді пояснив, що реклама, яку будуть розміщувати на закуплених площах стосуватиметься соціального життя українців.

"Розміщатися там буде інформація соціального характеру. Тобто державні визначні дати, інформування населення про реформи, поляризація армії, все, що стосується соціальної інформації для населення", - сказав Біденко.

"Там не буде жодним чином політичної реклами. Реклама не буде стосуватися конкретних політичних осіб чи партій", - наголосив він.

Держсекретар розповів, що задля просування України буде використовуватися і формат нового логотипу, особливо біля аеропортів.

"Будуть використовуватися лише елементи. Логотип орієнтований на просування України за кордоном", - сказав він.

Він пояснив, що бренд Ukraine Now орієнтований на іноземців, проте для його популяризації на теренах України форматом логотипу також будуть використовувати.

У мінінформполітики готові були витратити більше, очікувана вартість закупівлі становила 16,2 млн грн.

У тендері брало участь дві компанії "ПЕРЕХІД АУТДОР" і ТОВ "МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС".

Видання "Наші гроші" повідомляє, що засновниками столичної фірми "Перехід Аутдор" значиться кіпрський офшор "Umedia Holdings Limited", кінцевими бенефіціарами – Бейн Ендрю Найт зі США і Стюарт Девід Вільям із Британії, директором - Лариса Булатова.

10 травня в Україні з'явився бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну будуть популяризувати у світі.