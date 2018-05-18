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Усі цілі успішно уражено: ракетний комплекс "Скіф" випробували

П'ятниця, 18 травня 2018, 13:22

У Чернігівській області успішно завершили випробування експортного протитанкового керованого ракетного комплексу "Скіф".

Про це повідомляє київське державне конструкторське бюро "Луч"

Фінальний етап випробувань нової модифікації ракетного комплексу "Скіф" проходив у присутності іноземного замовника.

"Під час випробувань були здійснені пуски керованих ракет "Скіф". Всі визначені цілі були успішно уражені. Представники замовника залишилися задоволені та високо оцінили унікальні тактико-технічні характеристики ракет виробництва "КБ Луч", – інформує бюро.

Переносний протитанковий ракетний комплекс "Скіф" призначений для ураження живої сили противника, рухомих і нерухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену чи монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, легкоброньованих об'єктів та вертольотів.

 
Комплекс "Скіф"
КБ "луч"

"Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль із закритих позицій та сховищ, що знижує ризик знищення навідника зворотнім вогневим ударом противника", – зазначає "Луч".

 
 

"Скіф" комплектується ракетами з тандемними кумулятивними та осколково-фугасними бойовими частинами.

Теми: зброя
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