Все цели успешно поражены: ракетный комплекс "Скиф" испытали

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Пятница, 18 мая 2018, 13:22

В Черниговской области успешно завершили испытания экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф".

Об этом сообщает киевское государственное конструкторское бюро "Луч"

Финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса "Скиф" проходил в присутствии иностранного заказчика.

"Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф". Все определенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства "КБ Луч", – информирует бюро.

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Комплекс
Комплекс "Скиф"
КБ "Луч"

"Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника", – отмечает "Луч".

 
 

"Скиф" комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

Темы: оружие
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