Синоптики обіцяють грозові вихідні

В Україні в суботу погоду визначатиме вологе повітря, на заході і півночі – прохолодне, на півдні та сході – тепле повітря.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 18 травня "Інтефакс-Україна".



Місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози, лише в південних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 8-13°, на півдні до 15°, вдень 18-23°, в південних і східних областях 22-27°.



У Києві 19 травня місцями очікується короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 травня найвища температура вдень була 30,8° у 2007 році, найнижча вночі 1,1° в 1952 році.



В Україні в неділю місцями невеликі короткочасні дощі і грози, вдень в східних, південних і більшості центральних областей - помірні дощі. Вітер північно-східний, 20 травня в південних і північних областях південно-західний, 7-12 м/с.



Температура в південних і східних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°; на решті території вночі 8-13°, 21 травня у західних, північних, місцями центральних областях 5-10°, вдень 16-21°.



У Києві 20 травня місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.



Станом на 18 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°; в Дніпрі біля Києва 18°.