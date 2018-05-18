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Синоптики обіцяють грозові вихідні

П'ятниця, 18 травня 2018, 13:37

В Україні в суботу погоду визначатиме вологе повітря, на заході і півночі – прохолодне, на півдні та сході – тепле повітря.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 18 травня "Інтефакс-Україна".

Місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози, лише в південних областях переважно без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні до 15°, вдень 18-23°, в південних і східних областях 22-27°.

У Києві 19 травня місцями очікується короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 травня найвища температура вдень була 30,8° у 2007 році, найнижча вночі 1,1° в 1952 році.

В Україні в неділю місцями невеликі короткочасні дощі і грози, вдень в східних, південних і більшості центральних областей - помірні дощі. Вітер північно-східний, 20 травня в південних і північних областях південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в південних і східних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°; на решті території вночі 8-13°, 21 травня у західних, північних, місцями центральних областях 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві 20 травня місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Станом на 18 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°; в Дніпрі біля Києва 18°.

Теми: погода
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