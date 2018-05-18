Синоптики обещают грозовые выходные

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Пятница, 18 мая 2018, 13:37

В Украине в субботу погоду будет определять влажный воздух, на западе и севере – прохладный, на юге и востоке – теплый воздух.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 18 мая "Интефакс-Украина".

Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь в южных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, на юге до 15°, днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°.

В Киеве 19 мая местами ожидается кратковременный дождь, гроза; температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 мая самая высокая температура днем была 30,8° в 2007 году, самая низкая ночью 1,1° в 1952 году.

В Украине в воскресенье местами небольшие кратковременные дожди и грозы, днем в восточных, южных и большинстве центральных областей – умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 20 мая в южных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 8-13°, 21 мая в западных, северных, местами центральных областях 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве 20 мая местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По состоянию на 18 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 18°.

Темы: погода
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