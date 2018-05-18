Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают грозовые выходные

Пятница, 18 мая 2018, 13:37

В Украине в субботу погоду будет определять влажный воздух, на западе и севере – прохладный, на юге и востоке – теплый воздух.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 18 мая "Интефакс-Украина".

Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь в южных областях преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, на юге до 15°, днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°.

В Киеве 19 мая местами ожидается кратковременный дождь, гроза; температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 мая самая высокая температура днем была 30,8° в 2007 году, самая низкая ночью 1,1° в 1952 году.

В Украине в воскресенье местами небольшие кратковременные дожди и грозы, днем в восточных, южных и большинстве центральных областей – умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 20 мая в южных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 8-13°, 21 мая в западных, северных, местами центральных областях 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве 20 мая местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По состоянию на 18 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 18°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: