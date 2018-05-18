7% українців готові найближчим часом виїхати з України

У найближчі півроку 7% українців хотіли б виїхати за кордон з метою тривалого перебування.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке у квітні провів Київський міжнародний інститут соціологічних досліджень.

Зазначається, що 86% опитаних не збираються виїжджати за кордон в найближчі 6 місяців з метою тривалого перебування.

При цьому 7% респондентів відповіли, що збираються виїхати, а 6% вагаються із відповіддю.

У КМІС додають, що з тих, хто все ж планує виїзд за кордон, лише 62% вживали для цього конкретні кроки.

Повідомляється, що ті опитані, які планують виїзд за кордон, могли назвати одну чи декілька країн, куди вони мають намір вирушити.

Так, країна, до якої збирається найбільша частка серед охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування, — Польща (36%).

Втричі менше респондентів обрали Чехію і Німеччину: 12% і 11% відповідно.

Росію назвали лише 7% опитаних, а США — 6%.

До Італії та Канади збираються виїхати з метою тривалого перебування 5% і 3% респондентів відповідно.

Угорщину і Францію обрали по 2%.

Зазначається, що останньою країною, яка закриває десятку найпопулярніших країн, є Ізраїль (1%). Інші країни вказували не більше 1% респондентів.

Не визначились із країною переїзду 16% опитаних, а інші 6% не змогли відповісти.

Також повідомляється, що серед чоловіків майже втричі більше тих, хто збирається виїхати за кордон: 11% проти 4% жінок відповідно.

Соціологи заявляють про залежність між рівнем освіти і бажанням виїхати за кордон.

"Люди з вищою освітою більш охоче розглядають питання виїзду за кордон з метою тривалого перебування — серед них 10% замислюються про це. Серед людей з повною середньою, середньою спеціальною освітою таких 7% і 6% відповідно. А серед людей з освітою не вище неповної середньої таких всього 2%", - повідомляють у КМІС.

Також зазначається, що також найбільше бажаючих виїхати з країни серед молоді.

Так, серед опитаних у віці 18-29 років таких 15%, у віці 30-44 роки — 10%, у віці 45-59 років — 6% та 0% серед людей у віці 60 років і старше.

З тих, хто планує виїхати - 20% шукають роботу, 15% - студенти, 14% - самозайняті та 1% - пенсіонери.

Порівняно з іншими регіонами багато бажаючих покинути Україну проживають на заході країни - 11%.

В центральному, південному та східному регіонах цей показник становить 6%.

Найменше таких на Донбасі - 2%.

Зазначається, що опитування було проведено з 3 по 20 квітня 2018 року.

Методом особистого інтерв'ю опитано 4005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 2.3% для показників близьких до 50%, 2% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%, 1% — для показників близьких до 5%