7% украинцев готовы в ближайшее время выехать из Украины

В ближайшие полгода 7% украинцев хотели бы уехать за границу с целью длительного пребывания.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле провел Киевский международный институт социологических исследований.

Отмечается, что 86% опрошенных не собираются выезжать за границу в ближайшие 6 месяцев с целью длительного пребывания.

При этом 7% респондентов ответили, что собираются уехать, а 6% затруднились с ответом.

В КМИС добавляют, что из тех, кто все же планирует выезд за границу, только 62% употребляли для этого конкретные шаги.

Сообщается, что те опрошенные, которые планируют выезд за границу, могли назвать одну или несколько стран, куда они намерены отправиться.

Так, страна, куда собирается наибольшая доля среди желающих выехать за границу с целью длительного пребывания - Польша (36%).

Втрое меньше респондентов выбрали Чехию и Германию: 12% и 11% соответственно.

Россию назвали только 7% опрошенных, а США - 6%.

В Италию и Канаду собираются выехать с целью длительного пребывания 5% и 3% респондентов соответственно.

Венгрию и Францию ​​выбрали по 2%.

Отмечается, что последней страной, которая закрывает десятку самых популярных стран, является Израиль (1%).

Другие страны указывали не более 1% респондентов.

Не определились со страной переезда 16% опрошенных, а другие 6% затруднились ответить.

Также сообщается, что среди мужчин почти втрое больше тех, кто собирается выехать за границу: 11% против 4% женщин соответственно.

Социологи заявляют о зависимости между уровнем образования и желанием выехать из страны.

"Люди с высшим образованием более охотно рассматривают вопрос выезда за границу с целью длительного пребывания - среди них 10% задумываются об этом. Среди людей с полным средним, средним специальным образованием таких 7% и 6% соответственно. А среди людей с образованием не выше неполной средней таких всего 2%", - сообщают в КМИС.

Также отмечается, что большое количество желающих выехать из страны среди молодежи.

Так, среди опрошенных в возрасте 18-29 лет таких 15%, в возрасте 30-44 лет - 10%, в возрасте 45-59 лет - 6%.

Из тех, кто планирует выехать - 20% ищут работу, 15% - студенты, 14% - самозанятые и 1% - пенсионеры.

По сравнению с другими регионами больше желающих покинуть Украину на западе страны - 11%.

В центральном, южном и восточном регионах этот показатель составляет 6%.

Меньше таких на Донбассе - 2%.

Отмечается, что опрос был проведен с 3 по 20 апреля 2018 года.

Методом личного интервью опрошено 4005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 2.3% для показателей близких к 50%, 2% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10 %, 1% - для показателей близких к 5%