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Аудит "Укроборонпрому": Майже половина підприємств – неефективні

П'ятниця, 18 травня 2018, 14:35

Результати аудиту держконцерну "Укроборонпром" показали перерахування 198 мільйонів гривень фіктивній фірмі та 41% неефективних підприємств.

Про це повідомляє проект "Марлін".

За його даними, перевірка Державної аудиторської служби за період з 2015 та 9 місяців 2017 року виявила, зокрема, що учасник концерну ДП "Спецтехноекспорт" перерахувало 198 млн гривень фірмі ТОВ "Картер груп", яка, за даними Генеральної прокуратури, має ознаки фіктивності. У звіті також вказано, що перевірка контрагентів концерном проводиться несвоєчасно.

Зазначається також, що аудиторам не вдалося підтвердити фактичну наявність створених матеріальних цінностей на загальну вартість близько 177 млн гривень. Через порушення строків доставки продукції Міноборони нарахувало концерну штраф на загальну суму близько 13 млн гривень.

Крім того, розповідає проект, у 2017 році кількість підприємств у структурі "Укроборонпрому", які отримали оцінку "неефективно", збільшилася з 35 до 41 підприємства, або з 35,4 до 41%.

"Зношеність основних фондів у 2016 році становила 67% і зросла до 96,3% - за 9 місяців 2017 року", - додається в повідомленні.

Також, розповідають у проекті, аудитори помітили, що підприємства концерну завантажені лише на 30%, при тому що наявні потенційні можливості поставки понад 1100 зразків озброєння та техніки на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

У звіті відзначається також занадто маленька частка держзамовлення в "Укроборонпромі" - за 9 місяців 2017 року вона складає всього 18,4% від загального обсягу виробленої продукції.

"Такий стан речей став можливим тому, що, на думку аудиторів, з трьох органів управління ДК "Укроборонпром" майже 2 роки два його органи управління -  Наглядова рада та Рада директорів, не здійснювали своїх повноважень", - пояснюють у "Марліні".

Там кажуть, що єдиним у цей час органом управління концерну був його генеральний директор Роман Романов, що і стало причиною неспроможності "Укроборонпрому" затверджувати відповідні документи, зокрема і фінансові звіти, та плани розвитку.

"Також це стало причиною зриву створення представництва в Польщі та Туреччині", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укроборонпромармія
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