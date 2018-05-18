Аудит "Укроборонпрома": Почти половина предприятий – неэффективны

Результаты аудита госконцерна "Укроборонпром" показали перечисление 198 миллионов гривень фиктивной фирме и 41% неэффективных предприятий.

Об этом сообщает проект "Марлин".

По его данным, проверка Государственной аудиторской службы за период с 2015 и 9 месяцев 2017 обнаружила, в частности, что участник концерна ГП "Спецтехноэкспорт" перечислило 198 млн гривен фирме ООО "Картер групп", которая, по данным Генеральной прокуратуры, имеет признаки фиктивности. В отчете также указано, что проверка контрагентов концерном проводится несвоевременно.

Отмечается также, что аудиторам не удалось подтвердить фактическое наличие созданных материальных ценностей на общую сумму около 177 млн гривень. Из-за нарушения сроков поставки продукции Минобороны оштрафовало концерн на 13 млн гривен.

Кроме того, рассказывает проект, в 2017 году количество предприятий в структуре "Укроборонпрома", которые получили оценку "неэффективно", увеличилась с 35 до 41, или 35,4 до 41%.

"Износ основных фондов в 2016 году составил 67% и вырос до 96,3% - за 9 месяцев 2017 года", - добавляют в сообщении.

Также, рассказывают в проекте, аудиторы заметили, что предприятия концерна загружены лишь на 30%, при том что имеются потенциальные возможности поставки более 1100 образцов вооружения и техники на общую сумму более 2,5 млрд грн.

В отчете отмечается также слишком маленькая доля госзаказа в "Укроборонпроме" - за 9 месяцев 2017 года она составляет всего 18,4% от общего объема производимой продукции.

"Такое положение вещей стало возможным потому, что, по мнению аудиторов, из трех органов управления ГК "Укроборонпром" почти 2 года два его органа управления - наблюдательный совет и совет директоров - не исполняли своих полномочий", - объясняют в "Марлине".

Там говорят, что единственным в настоящее время органом управления концерна был его генеральный директор Роман Романов, что и стало причиной неспособности "Укроборонпрома" утверждать соответствующие документы, в том числе и финансовые отчеты, и планы развития.

"Также это стало причиной срыва создания представительств в Польше и Турции", - говорится в сообщении.