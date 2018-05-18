РосЗМІ заявляють, що на Донбасі контузило двох їхніх журналістів

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П'ятниця, 18 травня 2018, 14:52

Двоє співробітників Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії отримали контузію, нібито потрапивши під обстріл українських військових на Донбасі.

Про це один із членів знімальної групи "ВГТРК" заявив агенції "Интерфакс".

"Від обстрілу під Донецьком контузію отримав наш звукорежисер, оператору також, можливо, потрібна медична допомога", – сказав співрозмовник агентства.

Кореспондент телеканалу "Росія 24" (ВГТРК) Олександр Сладков повідомив у телеефірі, що один із журналістів частково втратив слух.

"Ігор Уклеін, наш звукооператор, він перебуває в лікарні", – сказав кореспондент.

Він додав, що в лікарню відправлять ще одного співробітника ВГТРК.

Разом із тим, за його словами, "хлопці в нормальному стані".

Теми: Донбас бойові дії ЗМІ Росія
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