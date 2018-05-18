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РосСМИ заявляют, что на Донбассе контузило двух их журналистов

Пятница, 18 мая 2018, 14:52

Два сотрудника Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании получили контузию, якобы попав под обстрел украинских военных на Донбассе.

Об этом один из членов съемочной группы ВГТРК заявил "Интерфаксу".

"От обстрела под Донецком контузию получил наш звукорежиссер, оператору также возможна нужна медицинская помощь", – сказал собеседник агентства.

Корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Александр Сладков сообщил в телеэфире, что один из журналистов частично потерял слух.

"Игорь Уклеин, наш звукооператор, он находится в больнице", – сказал корреспондент.

Он добавил, что в больницу отправят еще одного сотрудника ВГТРК.

Вместе с тем, по его словам, "ребята в нормальном состоянии".

Темы: Донбассбоевые действияСМИРосcия
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