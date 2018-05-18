РосСМИ заявляют, что на Донбассе контузило двух их журналистов

311 просмотров
Пятница, 18 мая 2018, 14:52

Два сотрудника ВГТРК получили контузию, якобы попав под обстрел украинских военных на Донбассе.

Об этом один из членов съемочной группы ВГТРК заявил "Интерфаксу".

"От обстрела под Донецком контузию получил наш звукорежиссер, оператору также возможна нужна медицинская помощь", – сказал собеседник агентства.

Корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Александр Сладков сообщил в телеэфире, что один из журналистов частично потерял слух.

"Игорь Уклеин, наш звукооператор, он находится в больнице", – сказал корреспондент.

Он добавил, что в больницу отправят еще одного сотрудника ВГТРК.

Вместе с тем, по его словам, "ребята в нормальном состоянии".

Темы: Донбасс боевые действия СМИ Росcия
powered by lun.ua
По теме
На Донбассе уберут 16 блокпостов. Их заменят полицейские патрули 18 мая 2018, 12:18
Президент Польши поддержал идею миротворческой миссии ООН на Донбассе 18 мая 2018, 12:14
Боевики в Троицком убили ребенка и отца 18 мая 2018, 11:32
Все новости
Главные новости
7% украинцев готовы в ближайшее время выехать из Украины
Холодницкий написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ
Украина впервые проиграла России спор в ВТО
Предприниматели "повесили" на государство 56 миллиардов долгов по гарантированным кредитам
Все новости
еда

5 рецептов барбекю для пикника

Фото

9 фотографий невероятной морской жизни