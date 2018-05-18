Підполковник Нацгвардії сяде на 13 років за "злиті" Кремлю таємниці – СБУ

До 13 років в'язниці засуджено підполковника Національної гвардії за обвинуваченням у державній зраді.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що нацгвардійця завербувала ФСБ Росії у вересні 2014 року під час його візиту до Москви.

"На виконання вказівок кураторів він передавав одним із месенджерів та електронною поштою до Росії відомості, що містять державну таємницю, зокрема дані про сили та засоби, задіяні у проведенні антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, зловмисника затримали у травні 2015 року за місцем постійної дислокації його частини на Харківщині.

"Під час спроби втекти нацгвардієць наніс тілесні ушкодження співробітнику СБ України", - зазначають у спецслужбі.

Повідомляється, що один із районних судів Харкова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання – підполковник.