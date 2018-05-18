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Подполковник Нацгвардии сядет на 13 лет за "слитые" Кремлю тайны – СБУ

Пятница, 18 мая 2018, 15:27

К 13 годам тюрьмы приговорен подполковник Национальной гвардии по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что нацгвардейца завербовала ФСБ России в сентябре 2014 года во время его визита в Москву.

"Во исполнение указаний кураторов он передавал одним из мессенджеров и по электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

 

По данным пресс-центра, злоумышленника задержали в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области.

"При попытке сбежать нацгвардеец нанес телесные повреждения сотруднику СБ Украины", - отмечают в спецслужбе.

Сообщается, что один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена), и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания - подполковник.

Украинская правда
Темы: тюрьмаНацгвардияРосcияшпионаж
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