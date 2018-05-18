До розгляду закону про Антикорупційний суд долучиться Венеційська комісія
Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт здійснить терміновий візит до Києва для участі у розгляді законопроекту про антикорупційний суд у профільному комітеті ВР.
Інформацію про свій приїзд Маркерт підтвердив у коментарі "Європейській правді".
Разом із ним на засідання прибуде один із авторів висновку "Венеціанки", експерт комісії Георгій Папуашвілі.
"Спікер парламент запросив нас взяти участь у зустрічі комітету з правової політики, який відбудеться в понеділок пообіді, де відбудеться обговорення законопроекту про Антикорупційний суд", - заявив він.
Як відомо, всі ключові міжнародні партнери України, в тому числі країни "Великої сімки", заявляють про невідповідність президентського проекту про антикорупційний суд вимогам "Венеціанки" та наполегливо рекомендують адоптувати цей законопроект, в тому числі – процедуру відбору суддів.
В березні керівництво парламенту пообіцяло залучити Венеціанську комісію до процесу доопрацювання законопроекту.