До розгляду закону про Антикорупційний суд долучиться Венеційська комісія

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П'ятниця, 18 травня 2018, 16:50

Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт здійснить терміновий візит до Києва для участі у розгляді законопроекту про антикорупційний суд у профільному комітеті ВР.

Інформацію про свій приїзд Маркерт підтвердив у коментарі "Європейській правді".

Разом із ним на засідання прибуде один із авторів висновку "Венеціанки", експерт комісії Георгій Папуашвілі.

"Спікер парламент запросив нас взяти участь у зустрічі комітету з правової політики, який відбудеться в понеділок пообіді, де відбудеться обговорення законопроекту про Антикорупційний суд", - заявив він.

Як відомо, всі ключові міжнародні партнери України, в тому числі країни "Великої сімки", заявляють про невідповідність президентського проекту про антикорупційний суд вимогам "Венеціанки" та наполегливо рекомендують адоптувати цей законопроект, в тому числі – процедуру відбору суддів.

В березні керівництво парламенту пообіцяло залучити Венеціанську комісію до процесу доопрацювання законопроекту.

Теми: Європа ЄС Верховна Рада Антикорупційний суд законодавство
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