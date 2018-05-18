В рассмотрение закона об Антикоррупционном суде включится "Венецианка"

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде в профильном комитете ВР.

Информацию о своем приезде Маркерт подтвердил в комментарии "Европейской правде".

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили.

"Спикер парламента пригласил нас принять участие во встрече комитета по правовой политике, которая состоится в понедельник после обеда, где пройдет обсуждение законопроекта об Антикоррупционном суде", - заявил он.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе - процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.