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В рассмотрение закона об Антикоррупционном суде включится "Венецианка"

Пятница, 18 мая 2018, 16:50

Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде в профильном комитете ВР.

Информацию о своем приезде Маркерт подтвердил в комментарии "Европейской правде".

Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили.

"Спикер парламента пригласил нас принять участие во встрече комитета по правовой политике, которая состоится в понедельник после обеда, где пройдет обсуждение законопроекта об Антикоррупционном суде", - заявил он.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе - процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

Темы: ЕвропаЕСВерховная РадаАнтикоррупционный судзаконодательство
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