Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" в Римі.

Про це повідомляє жіноча тенісна асоціація.

В п’ятницю українка переграла у двох сетах німкеню Анджелік Кербер – 6:4, 6:4.

