Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії

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П'ятниця, 18 травня 2018, 17:28

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру  WTA "Premier 5" в Римі.

Про це повідомляє жіноча тенісна асоціація.

В п’ятницю українка переграла у двох сетах німкеню Анджелік Кербер – 6:4, 6:4.

"Світоліна продовжила шлях на захист титулу  рішучою перемогою над колишньою першою ракеткою світу Анджелік Кербер", - йдеться в повідомленні.

У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії.

Минулого року Світоліна виграла цей турнір.

У фіналі вона переграла нинішню першу ракетку світу  Сімону Халеп. Українка наразі четверта в світовому рейтингу.

Українська правда
Теми: спорт українці
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