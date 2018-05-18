Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" в Римі.
Про це повідомляє жіноча тенісна асоціація.
В п’ятницю українка переграла у двох сетах німкеню Анджелік Кербер – 6:4, 6:4.
.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!
Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL— WTA (@WTA) May 18, 2018
"Світоліна продовжила шлях на захист титулу рішучою перемогою над колишньою першою ракеткою світу Анджелік Кербер", - йдеться в повідомленні.
У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії.
.@ElinaSvitolina closes in on victory! #ibi18 pic.twitter.com/4qq1OSMQdZ— WTA (@WTA) May 18, 2018
Минулого року Світоліна виграла цей турнір.
У фіналі вона переграла нинішню першу ракетку світу Сімону Халеп. Українка наразі четверта в світовому рейтингу.