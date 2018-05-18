Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" в Римі.

Про це повідомляє жіноча тенісна асоціація.

В п’ятницю українка переграла у двох сетах німкеню Анджелік Кербер – 6:4, 6:4.

"Світоліна продовжила шлях на захист титулу рішучою перемогою над колишньою першою ракеткою світу Анджелік Кербер", - йдеться в повідомленні.

У фіналі тенісистка зустрінеться з з переможницею пари Анетт Контавейт із Естонії та Каролін Возняцкі з Данії.

Минулого року Світоліна виграла цей турнір.

У фіналі вона переграла нинішню першу ракетку світу Сімону Халеп. Українка наразі четверта в світовому рейтингу.