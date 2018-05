Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Италии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного теннисного турнира WTA "Premier 5" в Риме.

Об этом сообщает женская теннисная ассоциация.

В пятницу украинка переиграла в двух сетах немку Анджелик Кербер - 6:4, 6:4.

.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!



Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL