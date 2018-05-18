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На вихідних у Києві можуть обмежувати вхід у метро

П'ятниця, 18 травня 2018, 17:50
На вихідних у Києві можуть обмежувати вхід у метро

Вхід до київського метро на станціях "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Олімпійська" та "Палац спорту" може частково обмежуватися протягом 19 травня, на станції "Поштова площа" – протягом 18-20 травня.

Про це столичний метрополітен повідомив у Twitter.

Зазначається, що можливе обмеження пов’язано з проведенням масових заходів у Києві.

"При різкому збільшенню пасажиропотоку обмежується частково вхід до станції для того, щоб мати змогу повністю вивести пасажиропотік", – пояснила речниця метрополітену Наталія Макогон у коментарі "Українській правді".

Вона запевнила, що зазвичай такої необхідності не виникає.

За словами Макогон, метрополітен отримує повідомлення від КМДА про проведення масових заходів та передбачену кількість учасників.

"При таких показниках ми розуміємо, якщо всі ці люди одразу вирішать припинити захід і їхати в метро, то ми їх не зможемо одразу прийняти", – зазначила речниця.

Вона пояснила, що в таких випадках частково обмежується вхід.

"Тобто працює не п’ятеро дверей, а двоє, наприклад, для того, щоб не зосередити людей на платформі, могти їх спокійно вивезти", – розповіла Макогон.

Вона також нагадала, що 26 травня перед проведенням фіналу Ліги чемпіонів УЄФА буде перекрита станція "Олімпійська".

18-20 травня в Києві відбуватимуться, зокрема, святкування Дня Європи, фестиваль "День вуличної музики".

19 травня о 19.30 на стадіоні імені Лобановського відбудеться матч останнього 32-го туру Чемпіонату України з футболу "Динамо" – "Шахтар".

Соня Лукашова, для УП
Теми: метроКиїв
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