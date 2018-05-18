На выходных в Киеве могут ограничивать вход в метро
Вход в киевское метро на станциях "Крещатик", "Майдан Независимости", "Олимпийская" и "Дворец спорта" может частично ограничиваться в течение 19 мая, на станции "Почтовая площадь" – в течение 18-20 мая.
Об этом столичный метрополитен сообщил в Twitter.
Отмечается, что возможное ограничение связано с проведением массовых мероприятий в Киеве.
"При резком увеличении пассажиропотока ограничивается частично вход на станцию для того, чтобы иметь возможность полностью вывести пассажиропоток", – объяснила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде".
Она заверила, что обычно такой необходимости не возникает.
По словам Макогон, метрополитен получает сообщение от КГГА о проведении массовых мероприятий и предусмотреном количестве участников.
"При таких показателях мы понимаем, если все эти люди сразу решат прекратить мероприятие и ехать в метро, то мы их не сможем сразу принять", – отметила пресс-секретарь.
Она объяснила, что в таких случаях частично ограничивается вход.
"То есть работает не пять дверей, а двое, например, для того, чтобы не сосредоточить людей на платформе, мочь их спокойно вывезти", – рассказала Макогон.
Она также напомнила, что 26 мая перед проведением финала Лиги чемпионов УЕФА будет перекрыта станция "Олимпийская".
18-20 мая в Киеве пройдут, в частности, празднование Дня Европы, фестиваль "День уличной музыки".
19 мая в 19.30 на стадионе имени Лобановского состоится матч последнего 32-го тура Чемпионата Украины по футболу "Динамо" – "Шахтер".