На выходных в Киеве могут ограничивать вход в метро

Вход в киевское метро на станциях "Крещатик", "Майдан Независимости", "Олимпийская" и "Дворец спорта" может частично ограничиваться в течение 19 мая, на станции "Почтовая площадь" – в течение 18-20 мая.

Об этом столичный метрополитен сообщил в Twitter.

Отмечается, что возможное ограничение связано с проведением массовых мероприятий в Киеве.

"При резком увеличении пассажиропотока ограничивается частично вход на станцию ​​для того, чтобы иметь возможность полностью вывести пассажиропоток", – объяснила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде".

Она заверила, что обычно такой необходимости не возникает.

По словам Макогон, метрополитен получает сообщение от КГГА о проведении массовых мероприятий и предусмотреном количестве участников.

"При таких показателях мы понимаем, если все эти люди сразу решат прекратить мероприятие и ехать в метро, ​​то мы их не сможем сразу принять", – отметила пресс-секретарь.

Она объяснила, что в таких случаях частично ограничивается вход.

"То есть работает не пять дверей, а двое, например, для того, чтобы не сосредоточить людей на платформе, мочь их спокойно вывезти", – рассказала Макогон.

Она также напомнила, что 26 мая перед проведением финала Лиги чемпионов УЕФА будет перекрыта станция "Олимпийская".

18-20 мая в Киеве пройдут, в частности, празднование Дня Европы, фестиваль "День уличной музыки".

19 мая в 19.30 на стадионе имени Лобановского состоится матч последнего 32-го тура Чемпионата Украины по футболу "Динамо" – "Шахтер".