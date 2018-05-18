У Техасі невідомий стріляв у школі, є загиблі

1091 перегляд
П'ятниця, 18 травня 2018, 18:20

У передмісті Х'юстона (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину в школі, є поранені й убиті.

Про це повідомляє телеканал khou11 з посиланням на джерела.

За версією khou11 загинуло 8 осіб.

Видання NYT повідомляє, що в результаті події загинуло 3 людини, також був поранений офіцер поліції.

"Правоохоронні органи і машини швидкої допомоги оточили середню школу, приблизно в 30 милях на південний схід від Х'юстона, після того, як чоловік відкрив вогонь всередині", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що стрілка затримали, він перебуває під вартою.

Українська правда
Теми: США
powered by lun.ua
По темі
Німці вважають Росію більш надійним партнером, ніж США 18 травня 2018, 14:39
Американський посол відмовився від виступу на форумі в Росії 18 травня 2018, 10:41
Китай запропонував США пакет заходів зі скорочення торгового дефіциту 18 травня 2018, 07:32
Усі новини
Головні новини
Сергій Лозниця отримав приз за найкращу режисуру на Каннському конкурсі
Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії
Меркель про "Північний потік-2": Треба подумати про гарантії для України
До розгляду закону про Антикорупційний суд долучиться Венеційська комісія
Усі новини
акція

Дайте два: акції та знижки тижня

сім'я

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей