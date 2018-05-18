У Техасі невідомий стріляв у школі, є загиблі

У передмісті Х'юстона (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину в школі, є поранені й убиті.

Про це повідомляє телеканал khou11 з посиланням на джерела.

За версією khou11 загинуло 8 осіб.

Видання NYT повідомляє, що в результаті події загинуло 3 людини, також був поранений офіцер поліції.

"Правоохоронні органи і машини швидкої допомоги оточили середню школу, приблизно в 30 милях на південний схід від Х'юстона, після того, як чоловік відкрив вогонь всередині", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що стрілка затримали, він перебуває під вартою.