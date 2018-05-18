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У Техасі невідомий стріляв у школі, є загиблі

П'ятниця, 18 травня 2018, 18:20

У передмісті Х'юстона (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину в школі, є поранені й убиті.

Про це повідомляє телеканал khou11 з посиланням на джерела.

За версією khou11 загинуло 8 осіб.

Видання NYT повідомляє, що в результаті події загинуло 3 людини, також був поранений офіцер поліції.

"Правоохоронні органи і машини швидкої допомоги оточили середню школу, приблизно в 30 милях на південний схід від Х'юстона, після того, як чоловік відкрив вогонь всередині", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що стрілка затримали, він перебуває під вартою.

Українська правда
Теми: США
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