У Техасі невідомий стріляв у школі, є загиблі
П'ятниця, 18 травня 2018, 18:20
У передмісті Х'юстона (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину в школі, є поранені й убиті.
Про це повідомляє телеканал khou11 з посиланням на джерела.
За версією khou11 загинуло 8 осіб.
Видання NYT повідомляє, що в результаті події загинуло 3 людини, також був поранений офіцер поліції.
"Правоохоронні органи і машини швидкої допомоги оточили середню школу, приблизно в 30 милях на південний схід від Х'юстона, після того, як чоловік відкрив вогонь всередині", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що стрілка затримали, він перебуває під вартою.
Українська правда