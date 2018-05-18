В Техасе неизвестный стрелял в школе, есть погибшие

В пригороде Хьюстона (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу в школе, есть раненые и убитые.

Об этом сообщает телеканал khou11 со ссылкой на источники.

По версии khou11 погибло 8 человек.

Издание NYT сообщает, что в результате события погибло 3 человека, также был ранен офицер полиции.

"Правоохранительные органы и машины скорой помощи окружили среднюю школу, примерно в 30 милях к юго-востоку от Хьюстона, после того, как мужчина открыл огонь внутри", - говорится в сообщении.

Стрелка задержали, он находится под стражей.