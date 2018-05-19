Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП у Дніпропетровській області: 22 постраждалих

Субота, 19 травня 2018, 04:57
ДТП у Дніпропетровській області: 22 постраждалих

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у м. Кам'янське (Дніпропетровська область) у п'ятницю, 18 травня, постраждали 22 людини, з них 3 дитини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Міський автобус "Еталон" врізався у вантажний автомобіль "Даф" з причепом.

"18 травня о 15:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Наддніпрянському міста Кам’янського.

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю міського автобусу "Еталон", який слідував за маршрутом № 10 та вантажного автомобілю  "ДАФ" з причепом", - йдеться у звіті ДСНС.

"Станом на 20:00 18 травня, за інформацією, наданою медичними працівниками, внаслідок пригоди постраждало 22 пасажира, з них 3 дітей", - повідомили у відомстві.

 
 
ФОто - ДСНС

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
22:04
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
Усі новини...
Реклама: