ДТП у Дніпропетровській області: 22 постраждалих

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Субота, 19 травня 2018, 04:57

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у м. Кам'янське (Дніпропетровська область) у п'ятницю, 18 травня, постраждали 22 людини, з них 3 дитини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Міський автобус "Еталон" врізався у вантажний автомобіль "Даф" з причепом.

"18 травня о 15:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Наддніпрянському міста Кам’янського.

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю міського автобусу "Еталон", який слідував за маршрутом № 10 та вантажного автомобілю  "ДАФ" з причепом", - йдеться у звіті ДСНС.

"Станом на 20:00 18 травня, за інформацією, наданою медичними працівниками, внаслідок пригоди постраждало 22 пасажира, з них 3 дітей", - повідомили у відомстві.

 
 
ФОто - ДСНС

Теми: ДТП Дніпропетровська область
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