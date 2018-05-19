ДТП у Дніпропетровській області: 22 постраждалих

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у м. Кам'янське (Дніпропетровська область) у п'ятницю, 18 травня, постраждали 22 людини, з них 3 дитини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Міський автобус "Еталон" врізався у вантажний автомобіль "Даф" з причепом.

"18 травня о 15:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Наддніпрянському міста Кам’янського.

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю міського автобусу "Еталон", який слідував за маршрутом № 10 та вантажного автомобілю "ДАФ" з причепом", - йдеться у звіті ДСНС.

"Станом на 20:00 18 травня, за інформацією, наданою медичними працівниками, внаслідок пригоди постраждало 22 пасажира, з них 3 дітей", - повідомили у відомстві.