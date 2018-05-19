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ДТП в Днепропетровской области: 22 пострадавших

Суббота, 19 мая 2018, 04:57
ДТП в Днепропетровской области: 22 пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия в г. Каменское (Днепропетровская область) в пятницу, 18 мая, пострадали 22 человека, из них 3 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Городской автобус "Эталон" врезался в грузовой автомобиль "Даф" с прицепом.

"18 мая в 15:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Надднепрянском города Каменского.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием городского автобуса "Эталон", который следовал по маршруту № 10 и грузового автомобиля "ДАФ" с прицепом", - говорится в отчете ДСНС.

"По состоянию на 20:00 18 мая, по информации, предоставленной медицинскими работниками, в результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них 3 детей", - сообщили в ведомстве.

 
фото - ГСЧС
 

Темы: ДТПДнепропетровская область
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