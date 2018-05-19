Велодень: У центрі Києва змінять маршрути автобусів

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Субота, 19 травня 2018, 09:23

19 травня у Києві у зв’язку із проведенням велопробігу змінять рух автобусних маршрутів № 62 та 114А.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

З 9:30 до 12:30 орієнтовно рух автобусів буде організовано за маршрутами: №62 - "Ботанічний сад – ст. м. "Арсенальна"; №114А курсуватимуть на двох ділянках - вул. Милославська – зал. ст. "Зеніт" та зал. вокзал "Центральний" – ст. м. "Площа Льва Толстого".

Велопробіг відбуватиметься за маршрутом Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – парк "Муромець" (Дружби народів). 

 

18-20 травня в Києві також відбуватимуться святкування Дня Європи та фестиваль "День вуличної музики".

Теми: Київ транспорт
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