19 травня у Києві у зв’язку із проведенням велопробігу змінять рух автобусних маршрутів № 62 та 114А.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

З 9:30 до 12:30 орієнтовно рух автобусів буде організовано за маршрутами: №62 - "Ботанічний сад – ст. м. "Арсенальна"; №114А курсуватимуть на двох ділянках - вул. Милославська – зал. ст. "Зеніт" та зал. вокзал "Центральний" – ст. м. "Площа Льва Толстого".

Велопробіг відбуватиметься за маршрутом Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – парк "Муромець" (Дружби народів).

18-20 травня в Києві також відбуватимуться святкування Дня Європи та фестиваль "День вуличної музики".