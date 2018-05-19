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Велодень: В центре Киева изменят маршруты автобусов и ограничат движение

Суббота, 19 мая 2018, 09:23

19 мая в Киеве в связи с проведением велопробега будет изменено движение автобусных маршрутов № 62 и 114А.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

С 9:30 до 12:30 ориентировочно движение автобусов будет организовано по маршрутам: №62 - "Ботанический сад - ст. м. "Арсенальная"; №114 будет курсировать на двух участках - ул.Милославская - ж/д ст. "Зенит" и Ж/Д вокзал "Центральный" - ст. м. "Площадь Льва Толстого".

Движение транспорта для всех видов транспортных средств ограничат на Европейской площади с 9:30 до 12:00.

С 11:00 до 12:00 частично ограничат движение транспорта по маршруту проведения мероприятия, а именно: "Европейская площадь - Владимирский спуск - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - проспект Степана Бандеры - Северный (Московский) мост - ул. Трухановская - парк "Муромец" (Дружбы народов).

 

Напомним, 18-20 мая в Киеве также пройдут празднование Дня Европы и фестиваль "День уличной музыки".

Темы: Киевтранспорт
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