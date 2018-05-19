В одній зі шкіл Польщі розпилили невідому речовину: 300 дітей евакуювали

1021 перегляд
Субота, 19 травня 2018, 10:04

У м.Вейхерово на півночі Польщі з середньої школи евакуювали 325 осіб, з них майже 300 дітей, у зв'язку з розпиленням у приміщенні навчального закладу невідомої речовини.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на tvn24.pl, понад 30 дітей поскаржилися на проблеми з диханням і різь в очах, а 17 з них потрапили до шпиталів Вейхерово, Гдині та Лемборка. 

"Після 9:00 ми отримали інформацію про розпилення невідомої хімічної субстанції у школі... Станом на зараз загальна кількість осіб, яких забрали до шпиталю становить 17 осіб, допомогу надано 35 особам",- повідомив речник Пожежної служби Вейхерово Мірослав Курась.

На місце прибула спеціальна група хімічно-екологічного порятунку.

За попередніми оцінками поліції, причиною погіршення стану здоров'я дітей було розпилення сльозогінного газу у школі.

Дирекція школи ухвалила рішення про дострокове завершення занять у школі.

Теми: Польща здоров'я діти
powered by lun.ua
По темі
У Польщі затримали ще одну російську агентку 18 травня 2018, 16:57
Президент Польщі підтримав ідею миротворчої місії ООН на Донбасі 18 травня 2018, 12:14
У Польщі затримали росіянку, яка розпалювала польсько-українську ворожнечу 17 травня 2018, 15:03
Усі новини
Головні новини
В авіакатастрофі на Кубі українці не постраждали - МЗС
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає
Омбудсмен РФ заявила, що Балух харчується "за спеціальною схемою"
Суд зобов'язав СБУ відкрити справу проти лідера С14 через затримання Лусваргі - адвокат
Усі новини
здоров'я

5 порад, як захистити дитину від небезпечних променів

думка

Запивати їжу чи ні?