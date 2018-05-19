В одній зі шкіл Польщі розпилили невідому речовину: 300 дітей евакуювали

У м.Вейхерово на півночі Польщі з середньої школи евакуювали 325 осіб, з них майже 300 дітей, у зв'язку з розпиленням у приміщенні навчального закладу невідомої речовини.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на tvn24.pl, понад 30 дітей поскаржилися на проблеми з диханням і різь в очах, а 17 з них потрапили до шпиталів Вейхерово, Гдині та Лемборка.

"Після 9:00 ми отримали інформацію про розпилення невідомої хімічної субстанції у школі... Станом на зараз загальна кількість осіб, яких забрали до шпиталю становить 17 осіб, допомогу надано 35 особам",- повідомив речник Пожежної служби Вейхерово Мірослав Курась.

На місце прибула спеціальна група хімічно-екологічного порятунку.

За попередніми оцінками поліції, причиною погіршення стану здоров'я дітей було розпилення сльозогінного газу у школі.

Дирекція школи ухвалила рішення про дострокове завершення занять у школі.