В одной из школ Польши распылили неизвестное вещество: 300 детей эвакуированы

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Суббота, 19 мая 2018, 10:04

В г.Вейхерово на севере Польши из средней школы эвакуировали 325 человек, из них почти 300 детей - в связи с распылением в помещении учебного заведения неизвестного вещества.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на tvn24.pl, более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы гг. Вейхерово, Гдыне и Лемборк.

"После 9:00 мы получили информацию о распылении неизвестного химического субстанции в школе ... общее количество лиц, которых забрали в госпиталь, составляет 17 человек, помощь оказана 35 лицам", - сообщил пресс-секретарь Пожарной службы Вейхерово Мирослав Курас.

На место прибыла специальная группа химически экологического спасения.

По предварительным оценкам полиции, причиной ухудшения состояния здоровья детей было распыление слезоточивого газа в школе.

Дирекция школы принял решение о досрочном завершении занятий в школе.

Темы: Польша здоровье дети
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