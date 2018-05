Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі

Еліна Світоліна вийшла до фіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" у Римі.

У півфіналі українка в двох сетах здолала опір естонки Анетт Кантевейт – 6:4, 6:3.

На старті матчу Світоліна одразу взяла подачу естонки і повела 2:0, але потім віддала три гейми поспіль суперниці.

.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!



Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP