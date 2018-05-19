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Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі

Субота, 19 травня 2018, 14:43
Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі

Еліна Світоліна вийшла до фіналу престижного тенісного турніру  WTA "Premier 5" у Римі.

У півфіналі українка в двох сетах здолала опір естонки Анетт Кантевейт – 6:4, 6:3.

На старті матчу Світоліна одразу взяла подачу естонки і повела 2:0, але потім віддала три гейми поспіль суперниці.

Втім згодом українка взяла ще дві подачі суперниці й закінчила перший сет з рахунком 6:4.

В другому сеті Світоліна взяла подачу Кантавейт на старті і на фініші сету – 6:3.

У фіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп і росіянкою Марією Шараповою.

Минулого року Світоліна виграла цей турнір.

У фіналі вона тоді переграла першу сіяну Сімону Халеп. Українка наразі четверта в світовому рейтингу.

Євген Будерацький, УП
Теми: спорт
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