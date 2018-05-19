Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі
Еліна Світоліна вийшла до фіналу престижного тенісного турніру WTA "Premier 5" у Римі.
У півфіналі українка в двох сетах здолала опір естонки Анетт Кантевейт – 6:4, 6:3.
На старті матчу Світоліна одразу взяла подачу естонки і повела 2:0, але потім віддала три гейми поспіль суперниці.
.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!— WTA (@WTA) May 19, 2018
Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP
Втім згодом українка взяла ще дві подачі суперниці й закінчила перший сет з рахунком 6:4.
В другому сеті Світоліна взяла подачу Кантавейт на старті і на фініші сету – 6:3.
У фіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп і росіянкою Марією Шараповою.
Минулого року Світоліна виграла цей турнір.
У фіналі вона тоді переграла першу сіяну Сімону Халеп. Українка наразі четверта в світовому рейтингу.