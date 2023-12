Свитолина вышла в финал турнира WTA в Риме

Элина Свитолина вышла в финал престижного теннисного турнира WTA "Premier 5" в Риме.

В полуфинале украинка в двух сетах одолела сопротивление эстонки Анетт Кантевейт - 6:4, 6:3.

На старте матча Свитолина сразу взяла подачу эстонки и повела 2:0, но затем отдала три гейма подряд сопернице.

.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!



Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP