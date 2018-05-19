Навальний засновує свою партію

810 переглядів
Субота, 19 травня 2018, 14:43

У Москві пройшов установчий з'їзд партії прихильників опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Як повідомляє РБК, нова партія матиме назву "Росія майбутнього".

За словами голови юридичного відділу ФБК Івана Жданова, на з'їзд приїхали 124 делегати з 60 регіонів. Для реєстрації партії за законом потрібно по два делегати не менше ніж від половини російських суб'єктів.

Напередодні установчого з'їзду партії повідомлялося про затримання 28 прихильників Навального, які мали стати делегатами на зборах. 

У квітні Навальний подав до Мін'юсту повідомлення про з'їзд партії з назвою "Робоча назва". Він заявив, що згодом її буде перейменовано. 

Сам Навальний участь у з'їзді не брав, оскільки перебуває під арештом з 15 травня за звинуваченням у порушенні правил проведення масового заходу та непокорі вимогам поліцейського.

Навального затримали у Москві 5 травня під час акції "Він нам не цар" проти інавгурації президента РФ Володимира Путіна.

Теми: Росія опозиція вибори
powered by lun.ua
По темі
На Донбасі затримали водія бойовиків: привозив боєприпаси з РФ 19 травня 2018, 14:28
СБУ: У 2015 Вагнер наказав евакуювати озброєння ЗС РФ з-під Дебальцевого 19 травня 2018, 11:06
Омбудсмен РФ заявила, що Балух харчується "за спеціальною схемою" 19 травня 2018, 05:57
Усі новини
Головні новини
Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД
Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Римі
У суботу бойовики провели 11 обстрілів, під вогонь потрапило прифронтове Зайцеве
Хмельницьку ОДА очолив Лозовий
Усі новини
їжа

5 рецептів барбекю для пікніка

Досвід

5 історій від дівчат, які перемогли