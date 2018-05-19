Навальний засновує свою партію
У Москві пройшов установчий з'їзд партії прихильників опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
Як повідомляє РБК, нова партія матиме назву "Росія майбутнього".
За словами голови юридичного відділу ФБК Івана Жданова, на з'їзд приїхали 124 делегати з 60 регіонів. Для реєстрації партії за законом потрібно по два делегати не менше ніж від половини російських суб'єктів.
Партия пока (!) не зарегистрирована, но уже учреждена! Ура! Новое название: ПАРТИЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО pic.twitter.com/LpsBetMQJF— Соболь Любовь (@SobolLubov) May 19, 2018
Напередодні установчого з'їзду партії повідомлялося про затримання 28 прихильників Навального, які мали стати делегатами на зборах.
У квітні Навальний подав до Мін'юсту повідомлення про з'їзд партії з назвою "Робоча назва". Він заявив, що згодом її буде перейменовано.
Сам Навальний участь у з'їзді не брав, оскільки перебуває під арештом з 15 травня за звинуваченням у порушенні правил проведення масового заходу та непокорі вимогам поліцейського.
Навального затримали у Москві 5 травня під час акції "Він нам не цар" проти інавгурації президента РФ Володимира Путіна.