Навальный основывает свою партию

В Москве прошел учредительный съезд партии сторонников оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как сообщает РБК, новая партия будет называться "Россия будущего".

По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов. Для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов.

Партия пока (!) не зарегистрирована, но уже учреждена! Ура! Новое название: ПАРТИЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО pic.twitter.com/LpsBetMQJF — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 19, 2018

Накануне учредительного съезда партии сообщалось о задержаниях 28 сторонников Навального, которые должны были стать делегатами на сборах.

В апреле Навальный подал в Минюст уведомление о съезде партии с названием "Рабочее название". Он заявил, что потом она будет переименована.

Сам Навальный не участия в съезде не принимал, т.к. находится под арестом с 15 мая по обвинению в нарушении правил проведения массового мероприятия и неповиновении требованиям полицейского. Навальный был задержан 5 мая в ходе акции "Он нам не царь" против инаугурации президента РФ Владимира Путина.