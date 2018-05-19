Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД
Україна відкличе своїх представників з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав.
Про це 19 травня під час виступу на Днях Європи у Вінниці заявив президент Петро Порошенко.
"Сьогодні ми робимо або вже зробили усе можливе, щоб перетнути рубікон, повертаючись до Європейського Союзу. Я підписав указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД. Нам там більше немає що робити, ми рухаємося разом в Європу",- заявив Порошенко.
Порошенко додав: "Ми рішуче повертаємося в Європу, до європейської родини народів, повертаємося, бо Україна завжди там була".
Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.— Петро Порошенко (@poroshenko) May 19, 2018
Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки!