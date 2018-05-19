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Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД

Субота, 19 травня 2018, 14:49
Україна відкличе усіх своїх представників зі статутних органів СНД

Україна відкличе своїх представників з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав.

Про це 19 травня під час виступу на Днях Європи у Вінниці заявив президент Петро Порошенко.

"Сьогодні ми робимо або вже зробили усе можливе, щоб перетнути рубікон,  повертаючись до Європейського Союзу. Я підписав указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД. Нам там більше немає що робити, ми рухаємося разом в Європу",- заявив Порошенко. 

Порошенко додав: "Ми рішуче повертаємося в Європу, до європейської родини народів, повертаємося, бо Україна завжди там була". 

Українська правда

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Теми: СНДПорошенкоЄС
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